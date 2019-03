В САЩ на 82-годишна възраст почина китаристът Дик Дейл, определян като родоначалник на стила сърф рок, съобщи The Guardian, цитиран от БГНЕС. През 2015 г. в интервю за Billboard Дейл сподели, че има здравословни проблеми, но е принуден да продължи гастролите си, за да си плаща медицинските разноски.

Dick Dale, known as the ‘King of Surf Guitar,’ has died at age 81, former bandmate confirms. https://t.co/TN3u5x0Feg pic.twitter.com/S4AQGU3Kfq

Той е най-известен с хита си Misirlou, използван от режисьора Куентин Тарантино в култовия филм "Криминале" през 1994 г.

Dick Dale was best known for the 1962 hit “Misirlou,” which was featured in the film “Pulp Fiction,” https://t.co/d0sGaQY1Xq #obit