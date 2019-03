Бившият икономически съветник на Барак Обама и Бил Клинтън Алън Кругър се е самоубил, съобщава Евронюз. 58-годишният икономист беше уважаван специалист и дългогодишен преподавател в университета в Принстън. Смъртта му беше потвърдена от учебното заведение, като не се дават подробности около самоубийството.

Алън Кругър беше основен икономист на министерството на труда по време на управлението на Бил Клинтън, както и председател на Събранието на икономическите съветници на Белия дом при Барак Обама.

RT @ravireport: The world of academia lost a terrific and wonderful person. Prof. #AlanKrueger of Princeton University left this world at the age of 58. I had the privilege of meeting him many times in Princeton. A true gentleman. #Princeton #economics… pic.twitter.com/DBzaop8mR5