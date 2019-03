Най-малко 10 души загинаха при експлозия на резервоар в химически завод за фосфати в град Айн Сохна, разположен на Червено море в Източен Египет, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на източници от силите за сигурност.

Заводът, който е в процес на изграждане, е собственост на въоръжените сили и строителството му е поверено на компанията "Хасан Алам Пропъртиз", съобщиха два от източниците, пише БТА.

