Седмица след кървавите атаки в Крайстчърч стотици хора формираха жива верига около джамия в Уелингтън по време на традиционната петъчна молитва. Жестът на местните жители символизира желанието за защита на мюсюлманското население, съобщава CNN. Действията им идват в дните на траур в Нова Зеландия след стрелбата в две джамии, при която терорист застреля 50 човека и рани още 50.

#Wellington in solidarity in their hundreds at #kilbirnie #mosque as #NewZealand remembers the #ChristchurchMosqueAttack with a human chain around the entire block the mosque is in and two minutes of silence today #StrongerTogether #aroha pic.twitter.com/rz8yQmuuKn