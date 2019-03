Руски турист беше арестуван на летището в Денпасар на индонезийския остров Бали, след като се опитал да изнесе от страната упоен орангутан в куфар, съобщават Франс прес и БТА.

Russian tourist is caught smuggling drugged baby orangutan he wanted as a PET before boarding flight from Bali https://t.co/jicQhgjSMf

Задържан е 27-годишният Андрей Жестков, който пренасял 2-годишния примат от мъжки пол в багажа си. Освен орангутана митничарите открили в принадлежностите на руснака още седем живи гущера, сред които имало и два гекона.

A Russian tourist attempting to smuggle a drugged #orangutan out of #Indonesia in his suitcase to bring home and keep as a pet has been arrested in Bali, police said Saturday. https://t.co/qfBidvRt14 pic.twitter.com/NNSYnpPs2T