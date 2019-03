Съмнителни шумове, приличащи на гърмежи, предизвикаха паника сред посетителите на парижкия атракционен парк "Дисниленд", съобщават световните агенции.

BREAKING: Situation unfolding at Disneyland Paris. No further information at this point. pic.twitter.com/oCB1FsXsnN — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) March 23, 2019

Полицейски източници уточниха, че е нямало изстрели, а подозрителните силни звуци са дошли от неизправен ескалатор. При създалата се паника няколко души са получили леки наранявания.

Video Credit : Team Looopingspic.twitter.com/nyhkvN8ibb — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) March 23, 2019

Гостите в търговската зона на парка, където е станал инцидентът, са били призовани да останат в помещенията, докато бъде извършена проверката. Тревогата се оказала фалшива, съобщава БТА.

BREAKING: Technical problems with an elevator caused panic at Disneyland Paris. There is no threat. People are slowly being let back in. pic.twitter.com/4isbhcoleh — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) March 23, 2019

Атракционът "Дисниленд" в Париж, единственият по рода си, открит в Европа, е привлякъл над 320 млн. посетители, откакто беше открит през 1992 година. В него са назначени 16 000 служители, а обектът генерира над 6% от туристическите приходи на Франция, припомнят агенциите.