Около 600 пожарникари и 28 хеликоптери се включиха в борбата срещу горски пожари, бушуващи в канадската провинция Алберта, съобщава БГНЕС.

🚨 Massive Out of Control Wildfire in Northern Alberta, Canada is forcing the Evacuations of 4,000+People from their Homes Residences & Businesses in the Town of High Level. Alberta Fire Department says it is a Level 6 Fire the Highest on the Fire Scale. (Chuckegg Creek Wildfire) pic.twitter.com/dc4Ow043qp