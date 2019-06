Марсоходът на НАСА „Кюриосити” е открил в атмосферата на Марс високо съдържание на метан, което може да е свидетелство за присъствието на живи организми на Червената планета.

Учени откриха микроби, живеещи при 89 градуса Целзий

Образци от въздуха на Марс са били взети в сряда, а още в петък учените са направили редица експерименти, съобщи БТА. От тях станало видно, че откритият метан може да служи за газ-биомаркер. Досега не беше обявено официално за откритието.

Methane gas found on Mars hints at possibility of life https://t.co/JzQZpOlwdg pic.twitter.com/FzwiHBcfam