Двама загинаха, а десетки се разминаха на косъм със смъртта в самолетна катастрофа в Русия. Пътнически полет с 47 души на борда се разби при аварийно кацане. Самолетът се разцепил и се запалил.

Russia: a forced landing of an aircraft in Nizhneangarsk, killed two drivers and more than 20 people were injured #Нижнеангарске #Ан -24 #самолета #plane #crach #api #boarding #ultimahora #breaking #video #invideo pic.twitter.com/n5AVPOV27p

Заради проблем в единия двигател, екипажът опитал аварийно кацане в сибирския град Нижнеангарск. Самолетът излязъл от пистата и се ударил в сграда край летището. Загиналите са капитана на полета и бордния инженер.

An Angara airline An-24 plane made an emergency landing in the city of Nizhneangarsk in Russia's Buryatia after one of its engines failed.

The plane rolled off a runway, crashed into a building and caught fire. After the crash, nineteen people were taken to hospital. pic.twitter.com/Z5xHw3KqZm