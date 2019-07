18 пожарни екипа гасиха огъня, избухнал в четвъртък вечерта в студиото „Уорнър Брос“ в Лондон. Там са снимани всичките осем филма от поредицата „Хари Потър“, както и други популярни ленти като "Батман: Черният рицар" и някои от частите на "Спайдърмен".

It’s been quite the day. I can’t thank Hertfordshire Fire and Rescue Services enough. Everyone is safe and well, and we’re all Keeping Calm and Carrying On. https://t.co/Iy5Wa9caNd

Студиото се намира в района на Ливсден, а живеещите в близост казват, че ги събудил силен мирис на дим.

„18 противопожарни и помощни превозни средства са на място в момента, за да се борят с пожара“, съобщиха градските власти скоро след избухването на пожара.

HBO's statement on the fire at the studio where Armando Iannucci's new comedy was filming: "Production continues as the producers and writers assess the best plan to complete filming of the final two episodes of the series" https://t.co/X4mWThYRvI