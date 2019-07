Постигнахме споразумение с опозицията на демократите относно бюджета, избягвайки перспективата за парализиране работата на федералното правителство до следващите президентски избори. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп, цитиран от БТА.

"Радвам се да съобщя, че е бе постигнато съгласие (...) относно двугодишен бюджет и тавана на дълга", заяви президентът на САЩ, наричайки го "истински компромис".

Това споразумение се отнася най-вече до повишаването на тавана на дълга на САЩ, за да се избегне финансова неплатежоспособност. Също така се предвижда увеличаване на публичните разходи чрез увеличаване на бюджетния таван за отбраната и вътрешните инвестиции.

Доналд Тръмп приветства в своя акаунт в Twitter "една голяма победа за нашите страхотни военни и ветерани".

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills....