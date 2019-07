Осем души загинаха, а няколко десетки са ранени при двете последователни земетресения, разтърсили острови в северната част на Филипините, съобщиха властите, цитирани от БТА. Трусовете са регистрирани в интервал от няколко часа в провинция Батанес - група от малки острови в протока при най-големия индонезийски остров Лусон. Кметът на Итбаят в провинция Батанес обяви, че загиналите са 8, а ранените - 60.

Двата труса бяха с магнитуд от 5,4 и 5,9, според американския Геофизически институт. Предупреждение за опасност от високи вълни цунами не е издавано. Много филипинци са спели при първия трус, усетен в 04.15 часа местно време, последван след няколко часа от втори, по-мощен.

Жертвите са затрупани докато са спели. Докато към засегнатия район пътувал екип за установяване на щетите, станал вторият трус и екипът започнал да помага на ранените.

Филипините се намират в т.нар. "Тихоокеански огнен пръстен" - зона на силна сеизмична активност.