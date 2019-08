Горските пожари в Сибир продължават без признаци за отслабване, съобщава БТА. Повече от 200 пожара са обхванали около 280 000 хектара, съобщиха руските служби за горите. Обхванатата от огъня територия по площ е по-голяма от Люксембург.

Russia's military dropped more than 1,300 tons of water in a single day in an attempt to extinguish wildfires in Siberia pic.twitter.com/eaFNWUBseh