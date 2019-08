Робот хуманоид с чертите на будистката богиня на милосърдието Канон приема посетителите в построен преди 400 години храм в Япония, предаде БТА.

Japanese temple puts faith in robot priest to connect with youth. https://t.co/1BUkWlR5Zt #robot #buddism #humanoid

Роботът Миндар, чието разработване струва почти 1 милион долара, рецитира сутри и предупреждава с металния си глас за славолюбието и опасностите, свързани с желанието, гнева и егото.

Свещениците от плът и кръв в храма Кодайджи в древната столица Киото гледат с добро око на новия си сътрудник, създаден от силикон и видими кабели. За тях роботът Андроид е приспособен към будизма и може да еволюира с темповете на технологичния прогрес и въз основа на придобития опит.

„Будизмът не е вярване в Господ, а вървене и ангажиране по пътя на Буда, независимо дали е представен като машина, парче старо желязо или дърво”, поясни свещеникът Теншо Гото.

Meet Mindar – the humanoid robot that preaches sermons at a Buddhist temple in Japan https://t.co/QlPtISNzw9 pic.twitter.com/IMmsW4bcJI