Вулканът Стромболи на едноименния италиански остров на север от Сицилия се активизира, съобщава Националният институт по геофизика и вулканология на Италия.

Новото изригване на вулкана е било съпроводено с изхвърляне на големи количества пепел, пясък и вулканични материали. Учените са регистрирали и „взрив с висока интензивност”, който е предизвикал сеизмични реакции.

We were just at #Stromboli volcano watching the small eruptions. We left and then this giant eruption happened! #volcano pic.twitter.com/gQHjXuH9l3 — Nicole Bremner (@NicoleBremner) August 28, 2019

Засега не се съобщава за жертви и разрушения. По склоновете на вулкана са избухнали силни пожари, с които пожарникарите се опитват да се преборят.

Watching #stromboli volcano erupt from sitting having a granita on the iolian island of #panarea - amazing way to start my birthday ! pic.twitter.com/0LlPaQpLMq — sunshine de leon (@sunshinemnl) August 28, 2019

Вулканът е предизвикал паника сред туристите на острова. Когато върху главите на хората се посипали пепел и малки камъни, те побързали да се скрият в църквата „Сан Винченцо”. Местните жители реагирали значително по-спокойно, тъй като вече били свикнали с активността на вулкана.

L'île de Stromboli au large de la Sicile a connu une nouvelle forte éruption volcanique aujourd'hui, annoncent les pompiers italiens #AFP pic.twitter.com/4spm3oKgO7 — Agence France-Presse (@afpfr) August 28, 2019

Последното изригване на Стромболи беше на 3 юли, когато загина член на екскурзионната група, намираща се в непосредствена близост до вулкана, припомня БГНЕС.

Преди дни директорът на центъра за наблюдение в Сицилия предупреди, че Стромболи е в състояние на явна нестабилност и подчерта, че не може да се предскаже точното време на изригване на вулкана.

Вулканът Стромболи е активен през последните 20 хиляди години. Той е известен с това, че неговите неголеми изригвания може да се наблюдават от близките острови. Висок е 926 метра и се извисява на 2 км над морското дъно. Има три активни кратера, а изтичането на лава е сравнително рядко явление.

