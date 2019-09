Гигантската панда Мън Мън роди близначета и направи пробив в развъдната програма на берлинския зоопарк, предаде БТА.

"Мън Мън стана майка - два пъти! Толкова сме щастливи, че нямаме думи!", написаха в Twitter от берлинския "Тирпарк". Голяма панда ражда за първи път в берлинската зоологическа градина.

Zoologischer Garten Zoo in Berlin announced on August 27, 2019 that giant #panda Meng Meng is pregnant and will give birth to at least one baby in the next two weeks. pic.twitter.com/Bdh71T2zA8