Трус с магнитуд 5,6 бе регистриран край бреговете на Филипините, предаде БТА, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център. Засега няма данни за жертви и разрушения.

Felt #earthquake M5.6 strikes 208 km SE of #Sarangani (#Philippines) 10 min ago. Please report to: https://t.co/ehk8y4cjjp pic.twitter.com/crI2ASBVfD