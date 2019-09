Запалени по темата за извънземните се тълпят в Невада, край секретното американско военно съоръжение, известно като „Зона 51“, съобщава БТА. Причината за прииждането на все повече хора е призив в социалните мрежи за "щурм" на секретния район. От дълго време се говори, че там се съхраняват правителствени тайни за извънземен живот.

Мъжът, организирал събирането, за което така и не бе насрочена точна дата, се бои, че може да настъпи хуманитарно бедствие в близкото градче Рейчъл, където живеят само 50 души. Там няма магазин за хранителни стоки, нито бензиностанция. Въпреки това, десетки посетители пристигнаха в единствения търговски обект в градчето - мотел, вдъхновен от темата за извънземния живот. Те се настаниха в палатки и кемпери.



„Зона 51“ от години е обгърната в тайнственост, което подхранва конспиративни теории, че там се съхраняват останки от летяща чиния и телата на извънземния й екипаж след предполагаемата й катастрофа в Ню Мексико през 1947 г.

