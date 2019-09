Албания беше разтърсена от повече от 340 вторични труса след двете силни земетресения в събота с магнитуд 5.6 и 5.3 по Рихтер, предаде БГНЕС.

#Albania was struck by 5.6-magnitude earthquake today, the strongest in decades. Thoughts and prayers to those affected and all my family and friends back home. pic.twitter.com/YuVjyQYcO5