Американските власти издирват тялото на мъж, който е прескочил защитната преграда на стъкления мост над Гранд каньон и е скочил от там, предаде Асошиейтед прес.

Authorities say a 28-year-old man climbed over a safety barrier at the Grand Canyon Skywalk and apparently jumped to his death.https://t.co/WOsSQx7AIG pic.twitter.com/pY853q0Oer