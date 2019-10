Андрес Химено, най-възрастният шампион на Ролан Гарос при мъжете в Оупън ерата, си отиде от този свят на 82-годишна възраст, съобщи Испанската тенис федерация.

Най-големият успех в кариерата на Химено бе титлата в Париж, която той грабна през 1972 на 34-годишна възраст. Освен това той достигна до финала на Аустрелиън Оупън през 1969 година и полуфинала на Уимбълдън година по-късно, предаде БГНЕС.

„Една от иконите на испанския тенис, Андрес Химено, почина в сряда вечер в Барселона на 82-годишна възраст след дълго боледуване. Испанската тенис федерация изказва дълбоки съболезнования на семейството и близките му“, се казва в изявление на Федерацията.

Световният номер 2 в света Рафаел Надал, 12-кратен шампион на Ролан Гарос, написа в Twitter, че Химено е бил „пионер“ за спорта в Испания. „Току-що научих новината за смъртта на АндресХимено. Без съмнение един от пионерите на тениса в Испания и страхотен атлет. Сърдечни съболезнования на семейството му. Почивай в мир“, написа Надал.

Химено спечели 44 титли в кариерата си и представи Испания на Купа Дейвис от 1958 година до 1960 година и от 1972 година до 1973 година. Испанецът влезе в „Залата на славата“ по тенис през 2009 година. Бившият шампион на Уимбълдън и US Open Стан Смит определи Химено като „неуморим съперник“.

Andres Gimeno, the oldest male French Open champion in the Open era, has passed away at the age of 82.#AndresGimeno



Read: https://t.co/ynJ1RhoWsi pic.twitter.com/WezC3g9DqT