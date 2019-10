Стотици коали вероятно са загинали при горския пожар, опустошил хабитата им на източното крайбрежие на Австралия, съобщава БТА.

Total fire bans have been issued in six districts by fire services across South Australia as hot, dry and windy conditions threaten the state.



https://t.co/5xiT7Aj1z9 — Sky News Australia (@SkyNewsAust) October 30, 2019



Огнената стихия се разрази в края на миналата седмица, след като мълния удари гора в близост до Порт Маккуори в източната част на щата Нов Южен Уелс, на около 300 километра северно от Сидни. Досега са изгорели над 2200 хектара. Заради силните ветрове пожарът все още не е овладян.

Wildlife rescuers in northern New South Wales state hold grave fears for a “very rare” population of hundreds of koalas living in the fire zone https://t.co/4GLo1z4wnP #Australia #wildfires — The Hindu (@the_hindu) October 30, 2019

Бебе коала се възстановява след инцидент, при който умира майка му

"Коалите в засегнатия регион са в много добро здраве и са изключително разнообразни генетично. Те са способни да се адаптират към редица промени. Колонията им е уникална за Австралия, което ги прави национално значими. Ако приемем, че шансът им за оцеляване е 50 %, това прави около 350 коали. Подобна загуба е съкрушителна, истинска трагедия", казва Сю Аштън, президент на болницата за коали в Порт Маккуори.

Очаква се, след като от пожарната служба разрешат достъп до района, обучени служители на болницата да започнат търсенето на оцелели животни.

Australia: Macquarie Marshes bushfire burns 3,000 hectares of internationally recognised wetland https://t.co/IqaH9nOMjq

Expert fears for long-term viability of Ramsar-listed wetland after fire sweeps through crucial bird habitat pic.twitter.com/LUh2VLp05w — Svein T veitdal (@tveitdal) October 28, 2019



Сю Аштън отбелязва, че коалите не са особено добри в оцеляването при подобни бедствия. "Когато има пожар, коалата се изкачва до върха на дървото и се свива на малка топка. Ако огнената стихия е повърхностна и премине бързо, животното може да оцелее. Ако обаче пожарът е интензивен, коалите могат да изгорят живи", казва Аштън.

Снимка: БГНЕС

Човек спаси коала с изкуствено дишане уста в уста

Коалите са ендемични за Австралия двуутробни животни. Класифицирани са като "уязвими". Основните заплахи пред популацията им са урбанизацията, разчистването на площи за земеделски цели, унищожаване на хабитата им, нападения от кучета, пътни инциденти, горски пожари, предавана по полов път хламидия.

Според миналогодишен доклад на Световния фонд за дивата природа - Австралия в щата Нов Южен Уелс са останали по-малко от 20 000 коали, които могат да изчезнат до средата на века.

От Австралийската фондация за коалите смятат, че броят на животните в естествена среда в страната е между 43 000 и 100 000 и че те трябва да бъдат класифицирани като "критично застрашени".