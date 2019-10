Използваният от благотворителни организации за спасяване на мигранти кораб "Оушън вайкинг" достигна днес бреговете на Сицилия и остави там 104 мигранти, спасени от него преди 12 дни, предаде БТА.

"Оушън вайкинг" хвърли котва в пристанище „Поцало” на южния италиански остров.

След повече от 12 дни на несигурност в открито море 104 оцелели мигранти най-накрая могат да слязат от кораба на безопасно място", заяви в Туитър хуманитарната организация "Лекари без граници".

The #OceanViking docked in the port of Pozzallo, Italy. After more than 12 days of uncertainty at sea, 104 survivors can finally disembark in a place of safety. pic.twitter.com/oakDahbFfm