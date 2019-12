Снежна буря в Исландия. На места, ветровете достигнаха скорост от 200 км/ч. Бяха отменени, всички полети от и до Рейкявик.

Quite windy last night during the #StormWarning over #Iceland, and here i am in #Reykjavik. Now the #storm is over the east part of Iceland. #followme #weathertweet @Fox5NYWeather @bbcweather @WeatherTalk #travel #ttot @MargaretOrr pic.twitter.com/InYbgMfqRn