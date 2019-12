Канадски университет представи най-малката къща в света, с размер 10 микрона, предаде БТА. Микро творението е в стила на медените коледни къщички. То е изваяно от силикон с помощта на йонен лъч и електронен микроскоп. Авторът на проекта Травис Казагранде от Канадския център за електронна микроскопия разпространи снимки на микро къщурката. В нея изобилстват детайли, като тухличките на комина, дограмите на прозорците и и вратата и малката изтривалка с канадския кленов лист.

Построиха най-малката къща в света (СНИМКИ)

The folks at @ccemcanada are getting in the holiday spirit by creating a teeny-tiny gingerbread house on top of a teeny-tiny snowman. Together, both decorations are hardly taller than a human hair. https://t.co/8fFc9RSDBA pic.twitter.com/hb0qgHvQJF