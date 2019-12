Американският рапър Blueface създаде огромно вълнение сред интернет потребителите. Причина за това е фактът, че Джонатан Портър, както е истинското име на певеца се качи върху колата си и започна да хвърля пачки с долари на бездомни хора събрали се покрай модерното му возило.

Сцената се разиграва в Лос Анджелис точно на Бъдни вечер в известния квартал „Skid Row”.

Rapper make #Christmas cash rain for homeless in LA’s impoverished Skid Row block



MORE: https://t.co/QNLNrTpwvF pic.twitter.com/nShce9HFS0