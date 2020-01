Над 1000 австралийци и чуждестранни туристи, които бяха хванати в капан от пожари в югоизточния австралийски град Малакута, пристигнаха близо до Мелбърн след 20-часово пътуване с два кораба, предаде Ройтерс.



Местните жители и туристите, плюс над 100 домашни животни - 113 кучета от различни породи, три котки, заек и птица, пристигнаха с двата военни кораба в пристанището на Хейстингс, откъдето бяха закарани с автобуси до два спасителни центъра.

Туристите са изоставили колите и караваните си в Малакута и не знаят дали ще си ги възвърнат. Според властите ще са нужни седмици за отварянето на единственото шосе на града.

"Като човек, който никога не е попадал в пожар, беше много, много страшно. Толкова се радвам, че съм тук", каза 16-годишната Емили Уелингтън от Мелбърн, която била на двуседмична почивка в Малакута с приятели.

"We’ve never seen fires like this, not to this extent, not all at once, and the reservoir of animals that could come and repopulate the areas, they may not be there," one research fellow said. "It really is an ecological Armageddon."https://t.co/NA9dp45LfJ