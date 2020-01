Доналд Тръм заплаши Иран, че ако атакува американци, САЩ ще порази 52 цели в Ислямската република, пишат БГНЕС.

В поредица от постове на официалния си профил в Twitter президентът на САЩ написа, че "страната няма да приеме повече заплахи" от Иран.

Ракета падна до посолството на САЩ в Багдад, две други удариха военна база (ВИДЕО)

"Нека това служи като ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, че ако Иран удари американци или наши активи, ще поразим 52 ирански цели (представляващи 52-та американски заложници, взети от Иран преди много години), някои са от голяма важност за Иран и иранската култура. Тези цели и самият Иран, ЩЕ БЪДАТ УДАРЕНИ МНОГО БЪРЗО И МНОГО ЗДРАВО.", написа Тръмп.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently....