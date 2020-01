Федерални агенти в Делауер откриха откраднато 500-годишно копие на писмо на Христофор Колумб, което е изчезнало от библиотека в Италия преди няколко десетилетия, предаде БТА.

Новината бе оповестена от агенти, специализирали се в откриването на открадните редки книги и исторически артефакти. Става въпрос за едно от няколко десетки печатни копия на оригиналното писмо на Колумб, написано на ръка от него на испански език през април 1493 г.

Това е четвъртото открито подобно копие на писмото, след като агентите получили информация от експерт по редките книги, че редица автентични копия на писмото на Колумб са били отмъкнати от библиотеки в Европа, без знанието на дирекциите им. Агентите уточниха, че това е най-рядкото от откритите 4 копия на писмото, в което Колумб говори за откриването на Америка.

