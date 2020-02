Мил жест от страна на херцогинята на Кеймбридж Кейт към съпруга й принц Уилям трогна милиони, пише „Мирър”.

Мидълтън постави ръката си с нежност на рамото на британския престолонаследник при пристигането им в Уелс.

Феновете на кралското семейство бяха изненадани от момента на близост между двойката. По време на участието си в телевизионно предаване, излъчено по Коледа, принц Уилям опита да докосне съпругата си по същия начин, но тогава Кейт се отдръпна.

Kate Middleton puts a loving hand on Prince William’s shoulder in a rare display of public affection pic.twitter.com/uiGYphGpUp