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Снимка: БГНЕС
Той е подсъдим за участие в престъпление с цел злоупотреба еврофондове
Поредно заседание по дело срещу алкохолния бос Миню Стайков. Днес пред специализирания съд ще се разпитват свидетели по случая.
Спецсъдът отложи мярката за неотклонение на Миню Стайков
Стайков е подсъдим за участие в престъпление с цел злоупотреба еврофондове. Към момента, той продължава да е задържан.
Личен ангажимент на адвокат отложи делото срещу Миню Стайков
Срещу него се води и друго дело- за производство на нелегални цигари и данъчни престъпления.