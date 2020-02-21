Поредно заседание по дело срещу алкохолния бос Миню Стайков. Днес пред специализирания съд ще се разпитват свидетели по случая.

Спецсъдът отложи мярката за неотклонение на Миню Стайков

Стайков е подсъдим за участие в престъпление с цел злоупотреба еврофондове. Към момента, той продължава да е задържан.

Личен ангажимент на адвокат отложи делото срещу Миню Стайков

Срещу него се води и друго дело- за производство на нелегални цигари и данъчни престъпления.