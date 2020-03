В столицата на Филипините - Манила, въоръжен мъж взе около 30 души за заложници. Това съобщиха медиите, позовавайки се на полицията, цитирана от БГНЕС.

Инцидентът е станал в търговски център.

BREAKING: Philippine police have surrounded a shopping mall in an upscale district in Manila after gunshots rang out inside. Police did not immediately provide details but local news reports say a former security guard has taken several people hostage. https://t.co/anHuJZK1ss