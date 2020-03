Меган Маркъл се разплака заради предложение за брак. По време на ежегодната церемония Endeavour Fund Awards, след като получи награда, ветаран от войната помоли приятелката си да се омъжи за него. Това очевидно много развълнува бившата актриса. Тя се усмихна, просълзи се и сложи ръката си върху коляното на Хари, пише Daily Mail.

She said yes!!



A second enormous congratulations to Danny on his engagement! What an amazing proposal, and what a way to kick off the #EndeavourFundAwards! pic.twitter.com/v2bxaur9lr