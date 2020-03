Принц Хари откри заедно със световния шампион от Формула 1 Люис Хамилтън музея "Силвърстоун Експириънс", съобщава Би Би СИ.

Той беше разведен из музея лично от Хамилтън и се срещна с деца от две местни училища.

