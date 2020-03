Неизвестен мъж откри огън по джамия в североизточната част на Париж в неделя вечерта, съобщават РИА Новости и БГНЕС.

Най-малко един човек е ранен, информира френският канал BFMTV.

Paris shooting: Gunman on loose after storming Paris mosque and opening fire. One person has reportedly been left seriously injured and rushed to hospital after the suspect started shooting at the mosque in Rue de Tanger, Paris in France.

