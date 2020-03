Европейският съюз ще обсъди въведената от САЩ 30-дневна забрана за влизане на европейци в страната заради коронавируса, съобщи в Twitter председателят на Съвета на ЕС Шарл Мишел, съобщи БГНЕС.

Following the travel ban @realDonaldTrump announced, we will assess the situation today.



Economic disruption must be avoided. #Europe is taking all necessary measures to contain the spread of the #COVID19 virus, limit the number of affected people and support research.