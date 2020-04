НАСА е получила над 12 хиляди заявления от американци, които искат да участват в избора на ново поколение астронавти за полети до Луната и Марс, се казва в съобщение на американската космическа агенция.

"Повече от 12 хиляди души са кандидатствали за избора на следващото поколение астронавти на НАСА. Това показва силен интерес към участие в американските планове за изследване на Луната, за да бъде направен следващият гигантски скок за човечеството - пилотиран полет до Марс", заяви НАСА.

