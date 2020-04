Горски пожар гори в Чернобилската забранена зона, на място има повишени нива на радиация, предаде "Гардиън" в събота, като се позова на Франс прес.

'Bad news': radiation spikes 16 times above normal after forest fire near Chernobyl https://t.co/CWUtU7xesW

"Имаме лоши новини: нивото на радиация е над нормалното в центъра на пожара", каза във "Фейсбук" ръководителят на службата за екоинспекция Егор Фирсов. Думите му цитира и ABCnews и Асошиейтед прес , но добавя, че от службата за спешни случаи на Украйна заявяват, че нивата на радиация в столицата на Киев, на около 100 километра на юг, са в рамките на нормите. В първите часове на неделя видими пламъци вече няма, съобщава "Дейли саббах".

Фирсов публикува снимка с гайгеров брояч, показващ радиоактивност, която е 16 пъти над нормата.

Пожарът е бил обхванал над 100 хектара в горския парцел, намиращ се до атомната електроцентрала, където през 1986 г. стана най-тежката ядрена авария в историята.

About 90 firefighters were called to extinguish the fire which occurred near the former nuclear power plant at Chernobyl.https://t.co/jzNZSCy6mR