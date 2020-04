Блокираните в домовете си жители на Рим пяха песни за антифашистката съпротива от прозорците си в събота, в деня, в който Италия отпразнува 75-годишнината от освобождението си от съюзническите сили по време на Втората световна война, съобщи АФП, цитирана от БГНЕС.

Today is #FestaDellaLiberazione, the 75th anniversary of Italy’s liberation from Nazi fascism.



In Italy and across the world, in these challenging times, we stand together and sing Bella Ciao. Solidarietà.#25aprile #BellaCiao pic.twitter.com/5WJLnZ99Jm — Fire Brigades Union (@fbunational) April 25, 2020

Самолети прелетяха в лазурното небе на Рим, но другите чествания бяха отменени заради избухването на пандемията от коронавирус, която официално е отнела повече от 26 000 живота в средиземноморската страна.

Today is #LiberationDay in Italy, marking the defeat of Italian fascism 75 years ago



It's a day when people sing the partisan song #BellaCiao



Today the #COVID19 stay-at-home hashtag is changed to #ioREsiSTOacasa, an evocation of wartime resistance spirit pic.twitter.com/UUBINm655f — Dave Keating (@DaveKeating) April 25, 2020

Голямото събитие на деня включваше всички граждани, които пяха от прозорците си "Bella Ciao" - стара протестна песен, превърнала се в неофициален антифашистки химн на Италия. Страната се освобождава от фашисткия режим на Бенито Мусолини от САЩ и нейните европейски съюзници седмици преди капитулацията на нацистите в Берлин.

Liberation Day: Today is the 75th anniversary of #Italy's defeat of fascism and the German occupation, Italians are singing #BellaCiao from their balconies #25aprile



pic.twitter.com/QdAOetCd5A — nonouzi (@Gerrrty) April 25, 2020

Останките от старата крайна десница все още са на власт в части от Северна Италия, които бяха най-силно засегнати от новата болест. Лидерът на крайнодесните популисти Матео Салвини изрази недоволството си от съботното пеене.

🇮🇹 75 years ago today, Italy was freed from Fascism and Nazism.



Buon #25aprile! #Liberazione pic.twitter.com/e5lyH85m1k — Xavi Ruiz (@xruiztru) April 25, 2020

"Уважавам онези, които са дали живота си за свободата на нашата страна. Но сега, вместо да пеем" Bella Ciao ", мисля, че нашият приоритет трябва да бъде да помогнем с пари за гражданите, които се нуждаят.", написа Салвини в Twitter