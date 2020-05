Джулия Робъртс, Джордж У. Буш, Опра Уинфри, Ева Лонгория и Аланис Морисет са сред участниците в „Призив за обединение“ - 24-часов глобален лайвстрийм в подкрепа на хората във времената на пандемията от коронавирус. Други звезди, които ще бъдат част от събитието, са Дженифър Гарнър, Куинси Джоунс, Манди Мур, Наоми Кембъл, Мартин Шийн и др.

Събитието започна в 03.00 ч. българско време в нощта на петък срещу събота и може да се гледа чрез стрийм във Facebook, YouTube, Twitter, Twitch и LinkedIn, както и на уебсайта Unite.us .

We are honored to have such incredible talent joining us to #AnswerTheCall. Join them on May 1 at 8pm EDT! @mariashriver @QuincyDJones @joshgroban @DeepakChopra @EvaLongoria @common @TheMandyMoore @leannrimes @98official @charlidamelio @amygrant @RickWarren @djjazzyjeff215 pic.twitter.com/pFnQm9t7rj