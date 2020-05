Земетресение с магнитуд 6,0 разлюля днес гръцкия остров Крит, предаде агенция Ройтерс, като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център. Трусът е бил на дълбочина 10 км., пише БТА.

A magnitude 6.6 earthquake hit in the Mediterranean Sea south of Crete: https://t.co/r8Hv0cKPMQ pic.twitter.com/kDcf5oiNA5