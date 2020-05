Бившият капитан от британската армия, 100-годишният Том Мур, беше провъзгласен за рицар, пише АФП, цитирана от БГНЕС. Столетникът стана световноизвестен, след като започна благотворителна кампания за събиране на пари за британската здравна система по време на пандемията.

Том Мур, който тогава беше на 99 години, започна да прави обиколки на 25-метровата си градина, с надеждата да събере 1000 лири, които да дари на лекарите и медицинските сестри. Кампанията му стана широко популярна, като една от малкото положителни новини. Започнаха да се събират много дарения и накрая се събраха невероятните 32,8 милиона лири.

"I really do thank you from the bottom of my heart."#SirCaptainTomMoore, soon-to-be @captaintommoore, tells #BBCBreakfast he wants to thank everyone who's supported him.

