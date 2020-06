Видеоклип, който показва как възрастна двойка американци насочва огнестрелни оръжия към протестиращи, за да ги отдалечат от къщата си, беше ретуитнато от президента Доналд Тръмп и предизвика разнопосочни реакции, предаде БТА.

В неделя Марк и Патриша Макклоски излезли боси в градината си в дома им в Сейнт Луис, щата Мисури, при преминаването на демонстранти. Шествието на протестиращите минавало през частната им улица, на път за кметството на града.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch