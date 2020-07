Земетресение с магнитуд 4,7 разлюля северния китайски град Таншан в неделя, съживявайки спомени за опустошителния трус от 1976 г., който бе най-смъртоносният в историята на XX век.

Трусът в неделя е регистриран в 06:38 часа сутринта, съобщи БГНЕС, позовавайки се на Геологическата служба на САЩ. Епицентърът е бил в крайградски жилищен квартал, близо до центъра на Таншан, на около 200 километра източно от Пекин.

Силно земетресение в Тихия океан

RT @globaltimesnews: A 5.1-magnitude #earthquake hit Tangshan city in N. China’s Hebei Province at 6:38 am on Sunday. Tangshan had been given a three-second pre-earthquake warning. Tremors also felt in nearby #Beijing and Tianjin. https://t.co/2vsmz95nH5 pic.twitter.com/AKldlERyne — China Observer (@ChinaObserver2) July 12, 2020

Китайската сеизмологична служба съобщи, че магнитудът е бил 5,1 на дълбочина 10 километра.

На 28 юли 1976 г. Таншан, миньорски град с около един милион души население, е заличен от земетресение с магнитуд 7,8 и последващ 15 часа по-късно трус от 7,1 степени. Китай твърди, че около 240 000 души са загинали, но се смята, че са укрили броя им по политически причини.

5.1-magnitude #earthquake jolted #Tangshan in north China's Hebei Province at 6:38 a.m. Sunday Beijing Time. #Beijing and Tianjin also had minor repercussions. ~ 7.8-magnitude earthquake hit city of Tangshan in 1976, left a lasting scar in hearts of many. pic.twitter.com/fN6pLBtyvM — TIAN Wei (@tianwei) July 12, 2020

5.1-magnitude quake hits North #China’s Tangshan of Hebei province, mild tremors were felt in surrounding areas. #earthquake pic.twitter.com/oZgnyLdISo — China Daily (@ChinaDaily) July 12, 2020

Няма съобщения за щети от днешното земетресение. Трусът е усетен и в Пекин. Държавната информационна агенция Синхуа заяви, че пътническите влакове през района на труса са спрени в очакване на проверка на железопътната инфраструктура за евентуални щети.

Видео, публикувано в Twiiter от китайските държавни медии, показа падащи предмети от рафтовете на магазините в Таншан.

M5.1 earthquake strikes Tangshan, in China's Hebei Province. pic.twitter.com/o7pn4ZBWHU — Somethink More (@SomethinkMore) July 12, 2020

Две силни земетресения разлюляха Гърция

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК , за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.

За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК.