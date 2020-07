Малък самолет се разби в жилищна сграда в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Загинаха трима души, ранено е и дете, съобщават Ройтерс и БТА.

Three people have died & two have been injured including a child after a small plane collided with a hot-air balloon before crashing into an apartment building in #Wesel, Germany.pic.twitter.com/B7RcA8SJvH — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 25, 2020

„Покривът на сградата в град Везел се е запалил, след като свръхлекият самолет се е блъснал в него”, уточни говорител на полицията.

Three dead and child injured after plane crashes into apartment in Germany https://t.co/lXZaI16apL pic.twitter.com/qj14efjmmz — The Sun (@TheSun) July 25, 2020

Свидетели посочиха пред местни медии, че самолетът се е сблъскал с летателен балон малко преди инцидента.

DEVELOPING: Three killed and several injured when a small plane crashes into a housing block in #Wesel #Germany Saturday https://t.co/51Xr8Epboe via @dwnews pic.twitter.com/tQiQClYUsK — newsbellglobal (@newsbellglobal) July 25, 2020

BREAKING - A microlight plane crashed into an apartment building in Wesel, Germany - 3 people died, 2 others were injured. pic.twitter.com/iQBzl7RTSQ — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 25, 2020

German crash: Three die as aircraft hits home in Wesel https://t.co/DdwFiL8Z76 — Smachaar (@smachaar_news) July 25, 2020

