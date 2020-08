Кошмарен инцидент преживя колоездачът Ремко Евенепул по време на "Тур де Ломбардия" в Италия. 20-годишният състезател падна от 15-метров мост, след като се блъсна в преграда с висока скорост. Освен това младият Евенепул се е приземил върху бетонна плоча.

