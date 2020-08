Какао "валя" над Олтен, Швейцария, предаде БТА. Местните хора останаха смаяни. Причината се оказала неизправност във вентилационната система на местна фабрика за шоколад.

От компанията са потвърдили съобщенията в местни медии от края на миналата седмица за лек дефект в охлаждащата вентилационна система на конвейер за счукани какаови зърна - основна суровина за шоколада, във фабриката в Олтен между Цюрих и Базел.

В резултат на техническата неизправност и духащия вятър, какао на прах "завалява" в непосредствена близост до фабриката, оставайки лека "какаова покривка".

Snowing chocolate: Malfunction in ventilation system at chocolate factory causes Swiss town to be covered in cocoa dusthttps://t.co/W8RQ0BKmdk