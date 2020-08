В продължение на стотици години индонезийският вулкан Синабунг беше спокоен, но преди 10 години се активизира. Сега отново започна да изригва пепел и пушек, а десетки хиляди жители на Суматра са евакуирани, пише БГНЕС.

Изхвърлената от вулкана маса достигна 1 000 метра височина, разказват от Института по вулканология в страната.

🌋 WATCH: The Sinabung Volcano in Indonesia spewed volcanic ash and smoke more than 1,000 meters into the air on Sunday pic.twitter.com/N8hhPZe3Tl

Вулкан изригна на остров Суматра, остави хиляди без дом

A volcano in western Indonesia unleashed an avalanche of scorching clouds down its slopes on Sunday.



Villagers were advised to stay 3 miles from the crater’s mouth and should be aware of the peril of lava, authorities said. https://t.co/548y6c7csJ