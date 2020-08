Беларуският президент Александър Лукашенко пристигна с хеликоптер в резиденцията си "Дворец на независимостта" в Минск, облечен в бронирана жилетка и държейки автомат в ръка, показа видеоматериал, публикуван в мобилното приложение Telegram, предаде БТА.

#Belarus. Published by Lukashenko's presidential pool channel. Apparently, he actually arrived by a helicopter instead of being evacuated - at least his pool wants to send such a message. Watch him in a bulletproof vest carrying a gun. The city centre is being blocked pic.twitter.com/9BW9jsTTjc