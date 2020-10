Звездата от „Ловци на духове“ Рик Моранис е ударен с юмрук в главата при непровокирана атака в Ню Йорк, съобщи „Индипендънт“, цитиран от БГНЕС. Актьорът, който участва и във филма в „Скъпа, смалих децата“, се разхождал близо до жилищната си сграда в Манхатън, когато се случило нападението.

Камера за видеонаблюдение показва как мъж минава покрай Моранис на улицата и внезапно го удря с юмрук, поваляйки актьора на земята. 67-годишният актьор е откаран в болница след нападението, където е лекуван от болки в главата, гърба и дясното бедро, потвърди полицията.

Заподозреният остава на свобода, като нюйоркската полиция предлага награда от 2500 щатски долара за информация за самоличността му.

